Sakarya Akyazı\'da otomobille çarpışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya Akyazı'da otomobille çarpışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da Kabakulak-Yahyalı yolunda otomobil ve motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil, Kabakulak- Yahyalı kara yolunda Necdet Angın'ın (77) kullandığı 54 HS 346 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Angın ağır yaralandı.
Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Angın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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