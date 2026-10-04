Sakarya Akyazı'da otomobille çarpışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da otomobille çarpışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Sakarya Akyazı\'da otomobille çarpışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Sakarya Akyazı'da Kabakulak-Yahyalı yolunda otomobil ve motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil, Kabakulak- Yahyalı kara yolunda Necdet Angın'ın (77) kullandığı 54 HS 346 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Angın ağır yaralandı.

Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Angın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da otomobille çarpışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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