Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ölen Mert Elter'in annesi D.E. ve babası N.E, tutuklu sanık B.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Saldırıda yaralanan K.T. ile avukatı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

Müştekiler K.T. ve maktulün babası N.E, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Maktulün annesi D.E. ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını isteyerek, "Benim çocuğum görülmeyecek şekilde değil, Mert'i görmemesi imkansız. Çocuğum yüzde 50 zihinsel engelliydi. Araca zarar vermek için ateş ettiğini söylüyor. Zarar vermek istese aracın tekerlerine ateş ederdi. Bile isteye kasten öldürdü, katildir." dedi.

Müşteki vekilleri, savunma dilekçelerini sunduklarını dile getirerek, sanıkların indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Söz verilen tutuklu sanık B.Y, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaralıya karşı bile kasten öldürmeye teşebbüs etmedim. Ayağına doğru ateş ettim, kendimi koruma amaçlı. Arabanın içinde de biri olduğunu bilseydim ateş etmezdim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık B.B'nin müdafisi de müvekkilinin kolluk kuvvetine teslim olduğunu, olayın planlanmadığını, ani geliştiğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.Y'nin "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis, K.T'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 13 bin 500 lira para cezasına, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık B.B'nin ise beraatine hükmedildi.

Olay

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş açılmıştı.

Yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılmış, Elter kurtarılamamıştı.