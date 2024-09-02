Sakarya'da Çilek Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Çilek Festivali Gerçekleştirildi

Sakarya\'da Çilek Festivali Gerçekleştirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen Çilek Festivali'ne Pamukova Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Müftü, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Festivalde yöresel ürünler satıldı, çocuklar eğlendi. Çiftçiler tarafından yöresel ürünlerin satışı yapıldı ve 'En İyi Çilek Yarışması' düzenlendi. Festivalin son etkinliğinde Ekin Uzunlar sahne aldı.

02.09.2024 00:25
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Çilek Festivali gerçekleştirildi.

Çilekli Mahallesi'nde kurban kesimi ve duayla başlayan festivale katılan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar alandaki stantları gezdi.

Stantlarda yöresel ürünler satıldı, kurulan park alanında çocuklar eğlendi. Vatandaşlar yörede yetişen çilek ve meyve stantlarına ilgi gösterdi.

Çeşitli eğlence aktivitelerine de katılanlar aynı zamanda belirlenen alanlara çadır kurarak kamp yaptı.

Festivalin ilk gününde Mehmet Yavuz ve Mustafa Toprak Özdemir konser verdi. Daha sonra DJ performansını dinleyen vatandaşlar, meydanda yakılan ateş etrafında keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin ikinci gününde de çiftçiler tarafından yöresel ürünlerin satışı yapıldı.

Düzenlenen "En İyi Çilek Yarışması"nda dereceye gidenlere ödül takdim edildi.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AA muhabirine, festivalde çileklerin yanı sıra yetiştirilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğunu belirterek, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Amaçlarının topraktan çıkan ürünleri direkt tüketiciye ulaştırmak olduğunu ifade eden Akın, "Festivalimize il dışından onlarca insanımız geldi. Burada çileği festival ve bahçelerden tek elden alıyorlar. Bu festivalin üreticilerimize büyük katma değeri var. Buraya, festival sayesinde buralara hiç gelmeyen vatandaşlarımız da geliyor. Bize, bu festivale yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"En İyi Çilek Yarışması"nda birinci olan Hatice Uysal, "Birinci olduğum için çok mutluyum, yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Ben geçen yıl da reçel yarışmasında birinci gelmiştim, bu yıl da çilek yetiştirmesinde birinci geldim." dedi.

Çilek üreticisi Emine İzmir de festival kapsamında çok rahat çilek satışı yaptıklarını aktararak, festivali düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İki gün süren festivalin son etkinliğinde Ekin Uzunlar sahne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Çilek Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika

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