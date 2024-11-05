Sakarya\'da Güvenlik Toplantısı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Doğan, geçen ay 1230 şahsa adli işlem yapıldığını, şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 84 kilo 992 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 408 gram esrar, 10 bin 18 uyuşturucu hap, 208 gram kokain, 56 gram eroin ve 53 Hint keneviri ele geçirildiğini belirtti.

Doğan, operasyonlarda ayrıca kaçak sigara, puro, ilaç, alkol, tarihi eser, sahte banknot ve plaka, ruhsatsız tabanca, tüfek ile çalıntı otomobil, motosiklet ve bisikletin ele geçirildiğini bildirdi.

DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını aktaran Doğan, göçmen kaçakçılığı kapsamında 7 organizatör ile 307 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldığını kaydetti.

Doğan, kumar oynatan 2 kişiye adli, oynayan 13 kişiye idari işlem yapıldığını, buna yönelik 2 iş yerinin 10 gün süreyle faaliyetten men edildiğini dile getirdi.

Çeşitli suçlardan aranan 932 şüphelinin yakalandığını bilgisini veren Doğan, trafik denetimlerinde ise 30 bin 609 araç sahibine yasal işlem yapıldığını belirtti.

Doğan, 1813 aracın trafikten men edildiğini, abartı egzozdan 282, yüksek sesle müzik dinlemekten 437, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 5, hatalı parktan 4 bin 712 kişiye cezai işlem uygulandığını ve toplam 70 milyon 853 bin 540 lira trafik idari para cezası kesildiğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Doğan, "Memleketin, ülkemizin huzuru için yapılan faaliyetler. Arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyorum. 7/24 irtibat halindeyiz. Yapılması gerekenleri hep birlikte yapıyoruz. Hepsi Sakarya'nın huzuru için." diye konuştu.

Doğan, Valiliğin merkezdeki çalışma ofisi, kentte baz istasyonlarının binaların üzerinden indirilmesine yönelik çalışma ve Sakarya'nın desteğiyle Bolu'da gerçekleştirilecek deprem tatbikatı hakkında bilgi de verdi.

Vali Doğan, daha sonra gazetecilerin soruları üzerine yeni yapılacak emniyet ve jandarma binaları, Sapanca Gölü'ne yönelik çalışmalar, kentte bungalovlara ilişkin sorunlar, SEDAŞ'ın planlanan yatırımlarıyla alakalı görüşmeler, organize sanayi bölgelerinin istihdam, ihracat ve katma değere yönelik planlanan çalışmalar ve ortak görüşler, kent gündeminde de yer alan tek tırnaklı hayvan (at, eşek) kesiminin önlenmesi kapsamındaki çalışmalardan bahsetti.