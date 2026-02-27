Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu

Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu
27.02.2026 14:29
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Jandarma ekiplerince Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 655 bin 900 boş, 113 bin 750 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 282 kilogram tütün, 32 kaçak sigara, elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve elektronik terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Serdivan'da H.H'nin (42) idaresindeki kamyonda ve M.K'nın (28) iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 milyon 210 bin gümrük kaçağı boş, 17 bin 260 dolu makoron, 43 gümrük kaçağı puro, 18 gümrük kaçağı sigara, 6 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 1 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

