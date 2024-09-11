Sakarya'da Uluslararası Bitki Fuarı - Son Dakika
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Sakarya'da Uluslararası Bitki Fuarı

Sakarya'da düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı. Fuarda, 200 firma ürünlerini sergiliyor ve en yenilikçi iç ve dış mekan süs bitkileri, bahçe mobilyaları, sulama teknolojisi ürünleri görücüye çıkıyor.

11.09.2024 15:46
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Sakarya'da düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 200 firma ürünlerini sergiliyor. 20 ülkeden alım heyetinin de yer aldığı fuarda, en yenilikçi iç ve dış mekan süs bitkileri, bahçe mobilyaları, sulama teknolojisi ürünleri görücüye çıkıyor.

Fuarın açılışında konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, üretmenin, kalkınmanın birinci aşaması olduğunu ancak pazarlamanın da bir o kadar önemli olduğunu belirterek, "Sakarya, bitkicilik sektöründe bunu başardı. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir. Atılan doğru adımlar, sektörün şehrimizde büyümesine vesile olmuştur. Özellikle uluslararası alanda çok önemli bir noktaya gelmiştir." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentte bu sektörde üretilen her ürünü katma değere dönüştürerek geliştireceklerini söyledi.

Sapanca'nın yapısının uygun olmasının sektörün en önemli şansı olduğunu vurgulayan Alemdar, "Yıllarca ithal ettiğimiz ürünleri artık bizler yetiştiriyoruz. Bu konuda sadece yetiştirmek yetmez. Ürettiğimiz her ürünü katma değere çevirerek geliştirmek durumundayız. Bu hususta şehir olarak uluslararası alanda ve ülkemizde önemli bir paya sahibiz ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası önem kazanmış, fuarla inşallah üretimi ve satışı geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, Sakarya'ya dünya çapında fuarlara imkan tanıyacak büyük bir alanı kazandırmak için hazırlık yaptıklarını ve alternatif alanları belirlediklerini aktararak, sektöre her alanda destek vermeye devam edeceklerini, kente yakışır yeni bir fuar alanı için çalıştıklarını, süs bitkiciliği ve peyzajda Sakarya markasının tüm dünyaya tanıtılacağını anlattı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'da bitkicilik sektörünün özellikle 2018 yılından itibaren geliştiğini belirterek, "Neredeyse yok denecek olan ihracat, bugün 5 milyon dolarların üzerine çıkmış vaziyette. SATSO'da ise yüzde 60 civarında sektörel firmalarda artış mevcut. Bu anlamda fuar doğru bir iş oldu." dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, sürekli gelişen rekabete sektörün hazır tutulması gerektiğinin altını çizerek, "Rekabet için firmaların kendini tanıtması hayati bir zorunluluk. Peyzaj sektörü, en az gıda sektörü kadar önemli bir konumda. Küreselleşmenin etkisiyle toprakla buluşan bitki sayısı her geçen gün artıyor. Peyzaj sektörüne gerekli önemi gösteriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Savaş Akçam, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve fuar koordinatörü Remzi Adıyaman da konuşma yaptı.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, alandaki stantları gezerek ürünleri inceledi.

Fuar, 14 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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