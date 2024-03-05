Sakarya'da Ramazan Sokağı 11 Mart'ta Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Ramazan Sokağı 11 Mart'ta Açılıyor

Sakarya\'da Ramazan Sokağı 11 Mart\'ta Açılıyor

Sakarya'da gelenekselleşen Ramazan Sokağı, 11 Mart'ta kapılarını açacak. Sokakta atölyeler, tiyatro gösterimleri, sergiler ve kitap stantları yer alacak. Ayrıca, Seçkin Bayramoğlu'nun meddah hikayeleri çocuklar için anlatılacak. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti, musiki dinletisi ve karagöz gösterisi yapılacak. Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu son meclis toplantısına katıldı. Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, gençlerle buluştu.

05.03.2024 08:45  Güncelleme: 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da gelenekselleşen Ramazan Sokağı 11 Mart'ta kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bulunacak sokakta, ramazan boyunca atölyeler kurulacak, tiyatro gösterimleri, meddah ve gölge oyunları sahnelenecek, sergiler açılacak.

Çok sayıda yayınevinin yer alacağı stantlarda binlerce kitap, ramazan boyunca Sakaryalı okurların beğenisine sunulacak.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sokakta ramazanın ruhuna uygun gösterimler yapılacak.

Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, meddah hikayelerini çocuklar için anlatacak. 11 Mart'ta mehteran eşliğinde yapılacak Ramazan Sokağı'nın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti, musiki dinletisi, karagöz ve meddah gösterisi gerçekleştirilecek.

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, son meclis toplantısına katıldı

Adapazarı Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen son meclis toplantısına katılan Işıksu, "Son derece gayretli ve milletimizin teveccüh gösterdiği dolu dolu bir 5 yılı geride bırakıyoruz. Güzel hikayeler biriktirdik. Allah meclis üyelerimizden razı olsun. İnşallah milletimizin desteğini alarak yeni dönemde Adapazarı için yola devam etmek, daha çok çalışmak istiyoruz. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li meclis üyesi Ahmet Bıçkıcı, MHP'li meclis üyesi Erbay Kayatür, AK Parti'li meclis üyeleri Hasan Karagüzel, Mehmet Yılmaz ve Özkan Yetim de toplantıda konuşma yaptı.

Meclis üyeleri daha sonra Işıksu'ya teşekkür ederek hediye verdi.

Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, gençlerle buluştu

Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"na konuk oldu.

Çelik, Serdivan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, yeni dönemde gençlere yönelik hazırlanan projelere ilişkin katılımcılarla istişare etti.

Programda konuşan Çelik, gençleri her zaman emaneti teslim edecekleri yol arkadaşları olarak gören bir anlayışta olduklarını belirterek, "Kuşaklar arasındaki anlayış farklarını zenginlik olarak gören bir anlayışla genç kardeşlerimizle iletişim bağımızı kuvvetlendirdik. Umut ediyorum ki bundan sonra da bu bağlarımızı daha kuvvetlendirerek sürdüreceğiz inşallah. Bu vesileyle bu etkinlikte emeği olan genç kardeşlerimize ve konuk olan değerli gençlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik'e, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA

Adapazarı, Serdivan, Sakarya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Ramazan Sokağı 11 Mart'ta Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
07:55 Çanakkale’deki 4.9’luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
09:25 Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı
09:11 İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem
09:10 Ahmet Yüce’den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye Paralar bayramdan önce hesaplara yattı Ahmet Yüce'den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye! Paralar bayramdan önce hesaplara yattı
09:07 Marketlerde yeni dönem Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu
08:28 THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı
03:59 Arjantin’de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor Arjantin'de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor
02:59 Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
01:10 EPDK Başkanlığı’na yeniden Mustafa Yılmaz atandı EPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 10:26:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ramazan Sokağı 11 Mart'ta Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement