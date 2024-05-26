Sakarya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya\'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Hızar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.05.2024 19:37
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hızar Mahallesi'nde seyreden N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı otomobil, O.A'nın kullandığı 54 AKK 143 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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