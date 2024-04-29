Sakarya\'da tarihi eser niteliği taşıyan 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste bulunan zanlının üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.