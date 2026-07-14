Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
14.07.2026 16:39
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, 366 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 3 ilçede düzenlenen operasyonda 328'i sentetik olmak üzere 366 gram uyuşturucu, 57 sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 835 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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