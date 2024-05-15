Sakarya\'dan kısa kısa

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

15.05.2024 20:12
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Lütfi Bayraktar ile İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Alemdar, samimiyete ve kardeşliğe ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın geçen gün ve bugün yaptığı konuşmalardan sonra 'Ben dava mensubuyum, ülkeme, milletime ve bayrağıma sevdalıyım.' diyen kim varsa bir ve beraber olmak durumundadır. Kardeşliğimizi daha samimi şekilde pekiştirerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şehir olması noktasında çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtköy'e yeni içme suyu hattı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Kurtköy Mahallesi'nde başlattığı 8 kilometrelik içme suyu hattını tamamladı.

Yeni hat ile Şahinkaya bölgesinden elde edilen kaynak suyu, bölge halkının musluklarına ulaştı. Güçlü altyapı sayesinde yüksek kesimlerden taşınan su, uzun yıllar boyunca kesintisiz ve kayıpsız şekilde vatandaşların kullanımına sunulacak.

Yaz aylarında artış gösteren nüfus ile su sıkıntısı yaşayan Kurtköy Mahallesi'nin sorunlarına 8 kilometrelik yeni hatla çözüm bulundu.

Kocaali'de vana değişimleri tamamlandı

Büyükşehir Belediye ekipleri, Kocaali ilçesinde sıklıkla arızalanan ve su kayıplarına neden olan içme suyu vanalarını yeniledi.

SASKİ, Kocaali ilçesinde başlattığı vana değişim çalışmaları kapsamında 7 mahalleye içme suyu ileten hat üzerindeki vanaları yeniledi. Alandere, Kozluk, Kadıköy, Yalı, Yayla, Caferiye ve Aydoğan mahallelerinde akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar sabaha kadar devam etti.

Su kayıplarına ve kesintilere neden olan 4 vana yenilendikten sonra bölgede sorunsuz şekilde çalışmaya başladı.

Serdivan'da bebeklere "hoş geldin" hediyesi

Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hazırlanan hediye paketlerini ilçede dünyaya gelen bebeklerin ailesine ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hediye paketleriyle bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olmak amaçlanırken, anne ve babaların da mutlulukları paylaşılıyor.

Paketlerin içinde, bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer yer alıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler, ailelere evlerinde teslim ediliyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Alemdar, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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