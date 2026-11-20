Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen "Yeni Nesil Suç Örgütleri" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen operasyonda R.B.K. (36) ve A.A. (17) gözaltına alındı.

Zanlıların örgüt içerisinde "tetikçi" olarak hareket ettikleri tespiti sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin 8 ilde iş insanlarına yönelik 15 silahlı eylem planlaması içerisinde yer aldıkları ancak herhangi bir eylem yapmadan yakalandıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.B.K. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.