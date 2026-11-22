Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan dolu, tarlaları ve yolları beyaza bürüdü.

İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı.

Müezzinler, Eğrioğlu, Akbaşlı ve Taşoluk mevkilerinde etkisini gösteren dolu, tarlaları, yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, doludan etkilenmemesi için araçlarını kapalı alanlara park etti.