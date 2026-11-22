Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dolu tarlaları ve yolları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Müezzinler, Eğrioğlu, Akbaşlı ve Taşoluk mevkilerinde tarlalar, yollar ve kaldırımlar beyaza bürünürken bazı vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara park etti.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan dolu, tarlaları ve yolları beyaza bürüdü.
İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı.
Müezzinler, Eğrioğlu, Akbaşlı ve Taşoluk mevkilerinde etkisini gösteren dolu, tarlaları, yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşlar, doludan etkilenmemesi için araçlarını kapalı alanlara park etti.
Kaynak: AA
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