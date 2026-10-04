Sakarya Taraklı\'da düğün öncesi damat çıplak ayakla yürüdü, halayda baklava yedirdi

Sakarya Taraklı'da düğün öncesi damat çıplak ayakla yürüdü, halayda baklava yedirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Taraklı'da düğün öncesi damat, arkadaşlarınca çorapsız ve ayakkabısız düğün salonuna kadar yürütüldü. Salon önünde ayakları tuzlu suyla yıkanan damat, toprak yolda yürütülüp halayda arkadaşlarına baklava yedirdi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki düğünde damat çıplak ayakla yürüdü, halayda baklava dağıttı.
Nurcan Yıldırım ile Emin Karakaş'ın düğün töreni öncesi damat ve davetliler, Mahdumlar Mahallesi'nde konvoy halinde "gelin alması" yaptı.
Arkadaşları, Karakaş'ı düğün salonuna kadar çorapsız ve ayakkabısız yürüttü.
Düğün salonunun önünde Karakaş'ın arkadaşları, önce damadın ayaklarını tuzlu suyla yıkadı, daha sonra toprak yolda yürüttü.
Karakaş, halay çekildiği sırada arkadaşlarına baklava yedirdi.
Kaynak: AA
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