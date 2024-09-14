Salvini'ye 6 Yıl Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Salvini'ye 6 Yıl Hapis Cezası Talebi

İtalya'da Matteo Salvini için göçmenleri alıkoyma suçlamasıyla 6 yıl hapis cezası istendi.

14.09.2024 20:47
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İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini için, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis cezası istendi.

Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının Salvini için 2021'de başlattığı yargı süreci devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Palermo'daki davanın bugünkü duruşmasında, savcılık makamı, Salvini hakkında hazırladığı iddianameyi açıkladı.

İddianamede, insan haklarının, devletin sınırları korumak da dahil her şeyin önünde gelmesi gerektiği kaydedildi.

İddianamenin okunmasının ardından savcılık makamının, 15 yıla kadar hapis cezası isteyebileceği Salvini için Open Arms'taki göçmenlerin karaya çıkmasını engellediği için göçmenleri alıkoyma ve resmi görevlerini yapmayı reddetmesinden ötürü 6 yıl hapis cezası talep ettiği bildirildi.

Salvini, savcılığın hapis cezası talebinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Open Arms hadisesinin süreçlerini aktarırken, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte hiçbir hükümet ve hiçbir bakan kendi ülkesinin sınırlarını koruduğu için suçlanmadı ve yargılanmadı. İtalyan Anayasası'nın 52. maddesinde vatanın savunulmasının, vatandaşın kutsal bir görevi olduğu belirtiliyor. Suçumu kabul ediyorum. İtalya'yı ve İtalyanları savunduğum için, sözümü tuttuğum için suçumu kabul ediyorum."

Salvini, duruşma devam ederken, gün içinde yaptığı bir başka paylaşımda da o gün yaptıklarını, bugün olsa tekrar yapacağını kaydetmişti.

"Bakan Salvini ile tam dayanışma içindeyim"

Sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Giorgia Meloni, iktidar ortağına yönelik hapis cezası talebine, X platformundan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Meloni paylaşımında, "İtalya Cumhuriyeti'nin bir bakanının, vatandaşlardan aldığı yetki gereği ülkenin sınırlarını koruma görevini yerine getirdiği için 6 yıl hapis cezası riskiyle karşı karşıya olması, inanılmaz bir şey. İtalya sınırlarını yasa dışı göçten koruma görevinin suça dönüştürülmesi çok ciddi bir emsaldir. Bakan Salvini ile tam dayanışma içindeyim." değerlendirmesini yaptı.

Sağ koalisyon iktidarının diğer ortağı Forza Italia Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X platformundan, "Matteo Salvini, bakan olarak yasallığı savunmak için gereken neyse onu yapmıştır. Bu nedenle 6 yıl hapis cezası istemek mantıksız bir tercih ve üstelik hiçbir hukuki dayanağı da yok gibi görünüyor." açıklaması yaptı.

Open Arms

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerinin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini'ye görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti. Böylece, aşırı sağcı lider yargılandığı iki davanın birinde suçsuz bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salvini'ye 6 Yıl Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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