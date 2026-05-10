Şam'da Boş Otobüste Patlama: 5 Yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da boş bir otobüste meydana gelen patlamadan 5 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.
Zarife, başkent Şam'ın Vurud Mahallesi'nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.
Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.
