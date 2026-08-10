Samandağ\'da Ticari Araç Yangın Çıkardı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Hatay'ın Samandağ-Antakya kara yolu Sutaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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