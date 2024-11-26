Samandağ'dan Dünya'ya Ney İhracı - Son Dakika
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Samandağ'dan Dünya'ya Ney İhracı

Samandağ\'dan Dünya\'ya Ney İhracı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen kamışlar, ustalar tarafından ney enstrümanına dönüştürülerek yurt içi ve yurt dışına satılıyor. Ney fiyatları 2 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor.

26.11.2024 11:43  Güncelleme: 11:47
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde yetişen kamışlar, usta ellerde işlenerek ney enstrümanına dönüştürülüyor. Yurt dışı başta olmak üzere yurdun dört bir yanından alıcı bulan neyler, 2 bin ile 20 bin lira arasında satılıyor.

İlçede sulak alanlarda yetişen kamışlar, yaz sonunda maharetli ellerde ney olmak üzere tek tek toplanıyor. Yaklaşık 1 yıl kurumaya bırakılan kamışın içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılıyor. Yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle dinleyicilerle buluşan enstrümanlar yurt içi ve yurt dışından alıcı bularak 2 bin ile 20 bin lira arasında satılıyor.

'SULAK ALANLAR KURUDU'

45 yıldır neyzenlik yapan ve ney üreten Cemil Kahiloğulları (65), Samandağ'da çok kaliteli ney kamışları yetiştiğini aktardı. Kahiloğulları, "Hazreti Mevlana'dan bu yana dünyanın gelmiş geçmiş bütün neyzenleri, ney kamışlarını Samandağ'dan temin etmişlerdir ve bu gelenek hala devam ediyor. Eskiden Samandağ'da çok büyük sazlıklar vardı ancak sulak alanlar kuruduğundan yavaş yavaş azaldı. Artık kamışların çoğu yol kenarında kaldı. Her kamıştan ney üretilmiyor, binlercesinin arasında ney üretimine elverişli bir tane çıkıyor. Ürettiğim neyleri bugüne kadar yurdun dört bir yanına, yurt dışında ise ABD, Hollanda, Belçika, Almanya, Kamboçya ve Arap ülkelerine gönderdim. Ürün fiyatlarının 2 bin liradan 20 bin liraya kadar yükselmesi kamışlığın kalınlığına göre değişiyor. 22 milimetreden 30 milimetreye kadar kalınlaşıyor. Kalınlaştıkça fiyat da artıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samandağ'dan Dünya'ya Ney İhracı - Son Dakika

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