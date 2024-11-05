Samet Özgül cinayetinde adalet arayışı - Son Dakika
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Samet Özgül cinayetinde adalet arayışı

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Samet Özgül'ün ölümü üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ailesi adalet mücadelesi veriyor.

05.11.2024 19:25
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(ANKARA) - Ankara'da 3 kişi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi moto kurye Samet Özgül cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özgül, "Bugün hem Samet'i kaybetmenin hem de yaşadığımız adaletsizliğin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Çünkü biz Samet'i kaybettiğimiz ilk günden bugüne kadar bir adalet mücadelesi veriyoruz. Ben neden kendi ülkemde adalet arıyorum? Neden bu ülke bana bu adaleti vermiyor? Neden adalet dileniyorum" diye sordu.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi moto kurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özgül, şunları kaydetti:

"Ankara'da trafikte uyardığı kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Samet Özgül'ün bugün ölüm yıl dönümü. Bugün hem Samet'i kaybetmenin hem de yaşadığımız adaletsizliğin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Çünkü biz Samet'i kaybettiğimiz ilk günden bugüne kadar bir adalet mücadelesi veriyoruz. Ben neden kendi ülkemde adalet arıyorum? Neden bu ülke bana bu adaleti vermiyor? Neden adalet dileniyorum?

Yerel mahkemede bu sanıklara ceza verilmişti, neden istinaf mahkemesi bu cezayı bozdu? Hangi gerekçe, hangi kararla? Gerekçesi ne olursa olsun 20 ayrı suç kaydı olan insanın sokakta, dışarıda işi ne? Elini kolunu sallayarak gezdikleri için, bu rahata erdikleri için zaten bu kadar cinayetler işleniyor. Bu sistem işte bu yüzden çürüyor. Biz artık bu sistemin, bu çürümüşlüğün içerisinde olmak istemiyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Ne indirimi, ne beraati sadece Samet'in davasında değil, hiçbir dava da kabul etmiyoruz.

Çünkü bir insanın hayatını, geleceğini çalmanın hiçbir nedeni olamaz. Bunu elinden almanın hiçbir gerekçesi, iyi hali, beraati olamaz. Suçlular sabıkalı, uyuşturucu satıcılarını dışarıda görmek istemiyoruz. Biz huzurlu ve güvenli bir ortam istiyoruz. Lütfen bugün Samet'in anısına bu çağrımı duyun."

Ne olmuştu?

Samet Özgül cinayeti davasında; Halil İbrahim Demirci müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 12 yıl hapis cezası almıştı. Ancak, İstinaf Mahkemesi bu kararı yeniden incelemeye karar vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 28 Haziran'da görülen Samet Özgül cinayeti davasında, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatına karar vermişti. Mahkeme, sanık Halil İbrahim Demirci'ye ise "iyi hal indirimi" uygulayarak müebbet hapis cezasını, 25 yıl hapis cezasına indirmişti. Duruşma sırasında sanık Açıkgöz savcıya teşekkür etmiş, Halil İbrahim Demirci ise acılı aileye, "Haklarını helal etsinler" demişti. Samet Özgül'ün ailesi avukatları aracılığıyla, İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşımıştı.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

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