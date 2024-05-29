Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır yeniden başkan seçildi

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu\'nda Yusuf Ziya Çakır yeniden başkan seçildi

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar kabul edildikten sonra tek liste halinde yapılan seçimde Çakır, kullanılan oyların tamamını alarak göreve devam etme hakkını elde etti. Çakır, seçimin ardından yaptığı konuşmada, gazetecilere her zaman destek olduklarını ve yeni hizmet binası için ihale aşamasına gelindiğini belirtti. Yönetim kurulu ise Okan Aralan, Muammer Dilber, Mehmet Gençali, Fatih Akca, İlyas Gün, Oktay Öztürk, Sedat Öksüzoğlu, Yalçın Karataş, Merve İlhan, Ahmet Çağdaş Çatoğlu, Fatih Çakır, Harun Üstün, İbrahim Canbulat ve Zekeriya Fırat'tan oluştu.

29.05.2024 16:37
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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkanlığa getirildi.

Atakum Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak kabul edildi.

Daha sonra tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden göreve seçildi.

Çakır, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bugüne kadar gazetecilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Samsun'a 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine yeni hizmet binası kazandıracaklarını, ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

Yönetim kurulu ise Okan Aralan, Muammer Dilber, Mehmet Gençali, Fatih Akca, İlyas Gün, Oktay Öztürk, Sedat Öksüzoğlu, Yalçın Karataş, Merve İlhan, Ahmet Çağdaş Çatoğlu, Fatih Çakır, Harun Üstün, İbrahim Canbulat ve Zekeriya Fırat'tan oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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