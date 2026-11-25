Samsun Atakum'da makas atan otomobil minibüse arkadan çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da makas atarak ilerleyen otomobil, yolcu indirmek için bankete yanaşan minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile iki yolcu yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok, otomobil sürücüsünün belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.B. (22) idaresindeki 57 ABJ 146 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü viyadüğü altında makas atarak ilerlediği sırada, yolcu indirmek için bankete yanaşan M.L. (36) yönetimindeki 55 M 0021 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolculardan A.Ö. (51) ve A.H. (50) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.
Kaynak: AA
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