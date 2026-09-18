Samsun Bafra\'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Samsun Bafra'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö'nün (37) kullandığı elektrikli bisiklet, Bahçeler Mahallesi Ada mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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