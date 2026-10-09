Samsun Bafra'da jandarma, 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da jandarma, 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı

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Samsun Bafra\'da jandarma, 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerince Lengerli Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.D'yi (30) Lengerli Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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