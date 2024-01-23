 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Bafra'da Motosiklet Uygulamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Bafra'da Motosiklet Uygulamaları Gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet kullanan sürücüler ve motosiklet tamiratı ve satışı yapan iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 39 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 6 iş yerine denetim gerçekleştirildi ve 25 motosiklet ile 4 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 15 motosiklet sürücüsüne 24 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Samsun Bafra\'da Motosiklet Uygulamaları Gerçekleştirildi
23.01.2024 - 18:55,
Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet uygulamaları gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kullanan, motosiklet tamiratı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları denetimlerde 39 kişiye GBT sorgusu, 6 motosiklet satış ve tamiratı yapan işyeri, 25 motosiklet ve 4 aracı kontrol etti.

Kurallara uymadığı belirlenen 15 motosiklet sürücüsüne 24 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Motosiklet Uygulamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika


21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Motosiklet Uygulamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement