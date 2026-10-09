Samsun Bafra\'da park halindeki nakliyat tırı yangında kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tır yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yukarı Sanayi Sitesi Cezaevi Yolu'nda park halinde bulunan bir nakliyat şirketine ait tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.