Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 319 gram kokain ele geçirildi. İ.K. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.03.2024 19:43  Güncelleme: 19:44
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramada 319 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. (31) ve İ.K. (29) gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

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