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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halit Doğan, kesin olmayan sonuçlara göre 302 bin 702 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Cevat Öncü ise 195 bin 876 oyda kaldı. Halit Doğan, Çarşamba ilçesinde doğup büyümüş, avukatlık yapmış ve daha önce Çarşamba Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

01.04.2024 02:04
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Doğan 302 bin 702, CHP adayı Cevat Öncü 195 bin 876 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 92,59 )

-Doğan'ın öz geçmişi

Halit Doğan, 1978 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çarşamba'da okuyan, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Doğan, Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya başladı. 2014 yılında AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına getirilen Doğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çarşamba Belediye Başkanı seçildi. Doğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı - Son Dakika
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