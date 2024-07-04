Samsun Büyükşehir Belediyesi, 10 Yeni Tramvay Satın Alacak - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 10 Yeni Tramvay Satın Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından satın alınacak olan 10 yeni tramvay için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme imzalandı. Yeni tramvaylar, yüzde 70 yerlilik oranıyla Türkiye'de ilk defa kullanılacak ve yüksek eğimli bölgelerde de çalışabilecek özelliklere sahip olacak. Ayrıca, yolcu konforunu artırmak için çeşitli yenilikler de yapılacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yerli bir firma olan Bozankaya'nın ihaleyi kazanmasının mutluluk verici olduğunu belirtti ve yeni trenlerin 24 ay içinde teslim edilmesini arzu ettiklerini söyledi.

04.07.2024 16:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca satın alınıp Samsun Büyükşehir Belediyesinin kullanımına sunulacak 10 tramvay için sözleşme yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile Bozankaya AŞ Yönetim Kurulu üyesi Emrah Dal'ın katıldığı törende bakanlıkça alınacak 10 tramvayın sözleşmesi imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının büyükşehirlerin raylı sistem çözümlerine destek verdiğini, Türkiye'de 12 kentinde 950 kilometreyi aşan raylı sistem bulunduğunu kaydeden Eyigün, "Bunun 470 kilometresinden fazlasını bakanlığımız gerçekleştirdi." dedi.

Yalçın Eyigün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tensibi ve talimatıyla Samsun'un ulaşımıyla ilgili teknik işbirliği başlatmıştık. Samsun'a ulaşımla ilgili neler yapılmalıdır anlamında ilk örneği bu proje olacak. İkinci örneği de şehir hastanesine gidecek rayların inşa edilmesi, yani raylı sistem hattı olacaktır. Samsun'a alınacak tramvay çok farklı olacak. Yüzde 10 eğimle çıkan tramvay Türkiye'de başka yerde yok, dünyada çok azdır. Yüksek eğimle çıkan, yüksek motor gücü gerektiren özel tramvay Samsun'a alınacak. Dolayısıyla bu motor gücünde hem de yüzde 70 yerlilikle ilk defa denenecek, ilk defa başarılacak."

Tramvaylarda yolcu konforu için yenilikler

2008'de alınan tramvaylarda yüzde 8 ila 10 arasında yerlilik arandığını dile getiren Eyigün, "Yüzde 8 ila 10 civarında yerlilik şartını sağladığımızda seviniyorduk. Sonra 30'a çıkardık.

Yüzde 51'e çıkardık Ankara metrolarında. Daha sonra İstanbul ve havalimanı metrolarımızda 60'ı yaptık, gerçekleştirdik." dedi.

"Şükür ki Samsun'da en yüksek yerlilik oranı olan yüzde 70'i gerçekleştireceğiz. Sözleşmemizin şartı bu." ifadelerini kullanan Eyigün, şöyle devam etti:

"İhaleyi yerli firmamızın da kazanması sevindirici. Yüzde 70 yerlilikle Türkiye'de raylar üzerinde giden ilk araçlar olacak alacaklarımız. Araçlar çevreci, elektrikle çalışıyor. Yolcu konforunu düşünerek mevcut araçlardaki neleri geliştirebilirize baktık. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizle beraber bu araçların sadece yerlilik anlamında değil, iç konforu, yolcunun rahatlığı, gençlerimizin bisikletle, skuterle binmelerini sağlayacak, engelliler için özel çözümler, Wi-Fi erişimi, şarj cihazları, yolcu bilgilenme ekranları gibi yolcunun konforunu artıracak muhtelif yenilikleri olacak."

Tramvaylarda çift yönlü sürüş imkanı olacağını anlatan Eyigün, "42 metre ve 466 yolcu kapasitesi var her bir aracımızda. 10 tramvayımız, 2 milyar lira artı KDV ile alınacak. Bu, bakanlığımızın bütçesiyle karşılanacak. Bu araçlar filoya eklendiğinde kapasite artacak, yolcu konforu artacak, sıkışıklıklar, özellikle pik saatlerde sabah ve akşam azalmış olacak. Yeni hatlar eklendikçe de araç ihtiyacı açısından dengeli büyüme olacak." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Doğan da Samsun'da raylı sistemle her gün 80 bin yolcu taşıdıklarını vurgulayarak, "Ulaşımda yeni tramvaylara ihtiyaç duyuluyordu. Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 yeni trenin Samsun'a alınması noktasındaki talimatlarıyla ihale yapılmış oldu. İhaleyi yerli bir firma, Bozankaya aldı. 24 ay içinde yeni trenlerimizi almayı arzu ediyoruz. Tabii yerlilik oranının yüksek, yerli bir firmanın Samsun'un trenlerini yapacak olması bizim için ayrı mutluluk. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Samsun'daki mevcut tramvay ağının yeni yapılacak şehir hastanesine ulaştırılması konusunda proje çalışmalarına başladıklarına işaret eden Doğan, hastaneye ulaşımının raylı sistemle sağlanacağını söyledi.

Emrah Dal da Bozankaya'nın güzel araçlar ürettiğini dile getirerek, "Bu sayede yurt dışına da satıyoruz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya tren ihraç ediyoruz. Bakanlığımızın, Genel Müdürümüzün büyük desteğiyle çok büyük tecrübeler de kazandık. Araçlarımız minimum yüzde 70 yerlilikle çok güzel olacak. Yüzde 100 Türk mühendisliği ile yapılacak." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi, 10 Yeni Tramvay Satın Alacak - Son Dakika

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