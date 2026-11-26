SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki ilkokulda kantin görevlisi Azize Taşkın, boğazına simit parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Taşkın'ın müdahale ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda bir öğrenci, kantinden simit alıp yemeye başladı. Bir süre sonra soluk borusuna simit parçası kaçan öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden kantin görevlisi Azize Taşkın, Heimlich manevrası uyguladı. Taşkın'ın müdahalesiyle öğrenci boğazını tıkayan parçadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.