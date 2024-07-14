Samsun'da 14 yaşındaki genç denizde boğuldu

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yaşındaki Yasin Sarıca, girdiği denizde boğuldu.

Kumcağız Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Sarıca, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine can kurtaran ekipleri boğulma tehlikesi geçiren Sarıca'yı sudan çıkardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Sarıca'yı 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sarıca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.