Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14.08.2024 18:16
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Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. saklandığı ikamette yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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