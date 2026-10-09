Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'yi (39), saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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