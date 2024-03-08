Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında "Birlikte yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'nın yakalanması için çalışma yürütüldü.
Firari, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silah ticaretine yönelik olarak 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gömeç ilçesinde inşa edilen su altında mermer heykel galerisinin bulunduğu 'dalış köyü'nün açılışı, dünya serbest dalış rekortmenleri Şahika Ercümen ve Ufuk Koçak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gömeç Dalış Köyü, yılın 12 ayı dalış meraklılarına hizmet verecek.
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin ardından camilerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Devlet Su İşleri Camii'nde temizlik çalışmaları tamamlandı. Cami imam hatibi hafız Mustafa Işık, Ramazan ayını temiz karşılayacaklarını belirtti ve depremlerden etkilenen camilerin ibadetlere devam edeceğini söyledi. Ramazan boyunca dua ederek, tüm İslam alemine ve Gazze'deki Müslümanlara huzur dilediklerini ifade etti.
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong'da bulunan bir tekstil fabrikasında üretimi desteklemek için 5G teknolojisi ve 'akıllı' yönetim platformu kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nantong'dan bildiriyor.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanmak ve yönetmelikteki esaslara aykırı ışık kullanmak gibi ihlallerden toplam 18 bin 150 TL trafik idari para cezası kesildi.
Bilecik İl Müftülüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi organizasyonuyla yapılan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, umre öncesi İl Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti. Gençler, organizasyonun faydalı olduğunu belirterek tekrarlanmasını talep etti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki doğal soğuk hava depolarında kış boyu muhafaza edilen patatesler, kızartmalık, yemeklik ve tohumluk olarak sınıflandırıldıktan sonra İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Patates üreticisi Ali Kama, depolarda 10 bin ton patatesi mayısın sonuna kadar bozulmadan muhafaza ettiklerini belirtti. Doğal hava depolarında çalışan patates işçisi Zeynep Gül ise ev ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.
Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde her yaştan insanın ilgisini çeken seramik kursları başladı. Hem aksesuar hem endüstriyel ürünlerin üretildiği kurslara hem bireysel başvurular hem de online başvurular kabul ediliyor. Eğitmen Beyza Gülsoy, yapılan etkinliklere katılmak ve güzel zaman geçirmek için herkesi davet ediyor.
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