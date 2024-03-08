Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari T.A, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

08.03.2024 10:33
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Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında "Birlikte yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'nın yakalanması için çalışma yürütüldü.

Firari, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Yargı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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