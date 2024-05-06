Samsun\'un Bafra ilçesinde hafriyat kamyonu gölete devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde hafriyat kamyonunun gölete devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Asar Mahallesi'nde Nurettin Şenocak'ın kullandığı hafriyat kamyonu Altınkaya Barajı yakınındaki gölete devrildi.
Kum ocağında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli dalgıç Cüneyt Yavuz Gelgeç tarafından kamyon sürücüsü sudan çıkarıldı.
Ambulans ekibince yapılan sağlık kontrollerinde sürücünün öldüğü belirlendi.
Suya batan kamyonun çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.
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