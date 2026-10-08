Samsun'da hemzemin geçitte çocuğu kurtaran güvenlik görevlisine ikramiye verildi - Son Dakika
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Samsun'da hemzemin geçitte çocuğu kurtaran güvenlik görevlisine ikramiye verildi

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Samsun\'da hemzemin geçitte çocuğu kurtaran güvenlik görevlisine ikramiye verildi
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Samsun'da hemzemin geçitte durağa gelen tramvaya doğru koşan çocuğu güvenlik görevlisi son anda kurtardı, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, görevliye teşekkür belgesi ve ikramiye verdi.

Samsun'da hemzemin geçitte tehlike altında bulunan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisinin müdahalesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Lafcı, Cumhuriyet Meydanı hemzemin geçidinde görev yaptığı sırada bir çocuğun durağa gelen tramvaya doğru koştuğunu fark etti.

Harekete geçen Lafcı, çocuğu tramvay yolundan hızla çekerek güvenli alana götürdü.

Lafcı'nın çocuğu kurtarmak için yaptığı müdahale, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, makamında kabul ettiği Lafcı'ya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür belgesi ve ikramiye verdi.

Doğan, belediye çalışanlarının görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Şehrimizin huzuru, güvenliği ve hemşehrilerimizin can güvenliği için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın ortaya koyduğu emek, özveri ve sorumluluk bizler için son derece kıymetli." dedi.

Lafcı'nın dikkati sayesinde olası bir kazanın önüne geçildiğine işaret eden Doğan, "Bu olayda gösterdiği dikkat, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle olası kazanın önüne geçen çalışma arkadaşımız Muhammet Lafcı'yı özellikle tebrik ediyorum. Samsun'umuz için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın aynı hassasiyet ve sorumluluk duygusuyla çalıştığını biliyor, her birine emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir BelediyesiHalit DoğanBelediyeGüvenlikSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da hemzemin geçitte çocuğu kurtaran güvenlik görevlisine ikramiye verildi - Son Dakika
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