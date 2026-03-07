Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 50 litre etil alkol ile 40 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.???????
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?