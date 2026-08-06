Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu
Atakum'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 179 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 179 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?