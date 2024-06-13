Samsun'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.06.2024 12:46
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SAMSUN'da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bafra ilçesi Elifli kavşağında meydana geldi. Onur Aşık (28) idaresindeki 55 DJ 615 plakalı kamyon ile Nuran Han (58) yönetimindeki 34 GJ 8332 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Nuran Han ile aynı araçta yolcu olan Cengiz Bengü (80) ve Fadik Bengü (81) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadik Bengü'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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