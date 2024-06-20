Samsun'da katı atık taşıyan tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da katı atık taşıyan tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, katı atık taşıyan bir tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

20.06.2024 14:01
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Samsun'un Bafra ilçesinde katı atık taşıyan tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Halil Ö'nün (73) kullandığı 55 JD 623 plakalı motosiklet, Samsun- Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde, Ercan K. (42) yönetimindeki 34 FMP 823 plakalı katı atık taşıyan tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Adem Ü. (65), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da katı atık taşıyan tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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