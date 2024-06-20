Samsun'da katı atık taşıyan tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde katı atık taşıyan tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Halil Ö'nün (73) kullandığı 55 JD 623 plakalı motosiklet, Samsun- Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde, Ercan K. (42) yönetimindeki 34 FMP 823 plakalı katı atık taşıyan tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Adem Ü. (65), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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