Samsun\'da Kız Arkadaşını Mesaj Atan Erkeği Öldüren Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

SAMSUN'da, kız arkadaşı S.U.'ya (32) mesaj attığını öne sürdüğü Hüseyin Erdoğan'ı tabancayla vurup öldüren Çağlar Karaaslan (28), tutuklu yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygularak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 25 Mayıs 2023'te saat 08.00 sıralarında Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. S.U. isimli kadın, otomobilinin lastiklerini değiştirmek için Hüseyin Erdoğan'ın çalıştığı dükkana gitti. Burada otomobilinin lastiklerini değiştirdikten sonra S.U., sosyal medyadan konum ekleyerek paylaşım yaptı. S.U.'nun paylaşımını gören Erdoğan, ona mesaj attı. S.U.'nun erkek arkadaşı Çağlar Karaaslan, bir süre sonra bu mesajları gördü. Karaaslan, S.U.'yu da yanına alıp dükkana gitti, Erdoğan'ı silahla ağır yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, kaldırıldığı özel hastanede öldü. Olayın ardından kaçan Çağlar Karaaslan ve S.U., Kirazlık Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Karaaslan ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Çağlar Karaaslan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 3 yıla kadar, kız arkadaşı S.U.'ya, 'Kasten öldürme suçuna yardım etme'den 20 yıla kadar, arkadaşı M.D.'ye (46) ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
KARAR DURUŞMASI
Bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Çağlar Karaaslan, SEGBİS ile katılırken, Hüseyin Erdoğan'ın annesi Ayşe Erdoğan (71) ve eşi Duhanur Erdoğan (27), taraf avukatları Cihan Şahin ile Öznur Öztürk ve Merve Mısır salonda hazır bulundu.
'2 ÇOCUĞUM VAR'
Mahkemede söz verilen Hüseyin Erdoğan'ın annesi Ayşe Erdoğan, "Çağlar Karaaslan bana 3 yetim bıraktı, o beni yaktı siz de onu yakın" dedi.
Eşi Duhanur Erdoğan ise "Adalet yerini bulsun. 2 çocuğum var, alabileceği en ağır cezayı alsın istiyorum" ifadelerini kullandı.
'BENİM BABAM DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ'
Sanık Çağlar Karaaslan ise savunmasında, "Hüseyin'i öldürmek için gitmedim, çok pişmanım" dedi. Tutuksuz yargılanan S.U. ise "Benim babam da cinayete kurban gitmişti. 18 sene de bulunamadı. Bu durumu en iyi ben anlarım. Asla öldürmek için gitmedik. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çağlar Karaaslan'a 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayıp sanığa 25 yıl ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. S.U. ve M.D. ise beraat etti.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kız Arkadaşını Mesaj Atan Erkeği Öldüren Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?