Samsun'da Miniklere Trafik Eğitimi

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Samsun'da trafik eğitim tırında minik öğrencilere trafik kültür ve bilincinin artırılması amacıyla temel eğitim verilecek.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik içinde en savunmasız grup olan çocuklara temel trafik kurallarının öğretilmesi amacı ile Trafik Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan Çocuk Trafik Eğitim Tır'ında 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında eğitim verileceği belirtildi.

Eğitim tırının 16-17 Eylül tarihlerinde Bafra Galip Öztürk Ortaokulu, 18-19 Eylül'de Çarşamba 18 Eylül Cumhuriyet İlkokulu, 19 Eylül'de Ferhan Hasovalı Ortaokulu, 20 Eylül'de ise Havza Mehmetçik Meydanı'nda olacağı ve ilçedeki öğrencilere hem de komşu ilçelerdeki ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimleri vereceği kaydedildi.