Samsun\'da Otomobilini Yakan Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kez otomobilini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

M.A'nın, Şabanoğlu Mahallesi'nde 61 ED 774 plakalı otomobilini yanıcı madde dökerek ateşe vermesi üzerine çevredekiler müdahale ederek yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis aracının camını da kıran M.A. hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem yapıldı.

M.A'nın bir süre sonra Kutlukent Bulvarı'nda otomobilini tekrar yakma girişiminde bulunması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

M.A, gözaltına alındı.