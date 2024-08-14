Samsun\'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da sigara kaçakçılığının önlenmesi, terörün finansmanının kesilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda 7 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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