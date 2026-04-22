Samsun\'da Tarihi Eser Operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Terme ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Takip edilen aracı durduran ekipler, tarihi eser niteliğindeki 102 sikke ile 34 obje ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
