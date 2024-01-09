Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.Ö. (23) ile N.K'nin (36) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek, 28 sentetik ecza hapı, 10 tabanca fişeği, 3 kartuş ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 lira ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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