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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ö. ve N.K. isimli şüphelilerin ikametlerine yapılan baskında 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek, 28 sentetik ecza hapı, 10 tabanca fişeği, 3 kartuş ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 lira ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
09.01.2024 - 17:07,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.Ö. (23) ile N.K'nin (36) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek, 28 sentetik ecza hapı, 10 tabanca fişeği, 3 kartuş ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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