Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

Samsun\'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde, NARVAS verileri doğrultusunda durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca, yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

21.03.2024 11:01
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan şok denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve 3 kartuş, 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika

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