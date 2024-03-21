Samsun\'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan şok denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve 3 kartuş, 46 tabanca fişeği ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.
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