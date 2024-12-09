Samsun\'da Yaralama Olayında Cephanelik Bulundu

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YARALAMA ŞÜPHELİSİNİN EV VE ÇATISINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Samsun'da miras tartışmasında eşinin Almanya'dan kendilerini ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. ile S.A.Ç.'yi tabancayla bacaklarından yaralayıp, gözaltına alınan M.İ.'nin ev ve binanın çatısında şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Emre ÖNCEL/İLKADIM, (Samsun),