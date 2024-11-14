Samsun'da sosyal medyadan yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan şüpheli yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahsi teşvik soruşturmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması başlattı.
Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen E.N.U'yu yakaladı.
Zanlının adresinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, cep telefonu ele geçirdi, dijital materyallere el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Yasa Dışı Bahse Teşvik Operasyonu - Son Dakika
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