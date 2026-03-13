Samsun'da Zabıta İneği Kurtardı

Samsun'un Terme ilçesinde belediye zabıta ekipleri, sulama kanalına düşen ineği kurtardı.

Terme Belediyesi Zabıta ekipleri, Beşikli Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir vatandaşın yardım istediğini fark etti.

Olay yerine yönelen ekipler, Kemal Özdemir'e ait ineğin sulama kanalına düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını belirledi.

Zabıta personeli ile mahallede bulunan vatandaşlar, ineği bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yapılan müdahalenin ardından bitkin düşen inek, ekiplerin çabasıyla kanaldan çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek sahibine teslim edildi.