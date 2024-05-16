Samsun'dan Ankara'ya 19 Mayıs Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika
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Samsun'dan Ankara'ya 19 Mayıs Bisiklet Turu Başladı

Samsun\'dan Ankara\'ya 19 Mayıs Bisiklet Turu Başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletliler, Havza ilçesinden Amasya'ya doğru yola çıktı. Bisiklet turu kapsamında Türk bayrağı ve toprak taşıyan sporcular, Ankara'ya ulaşarak turu tamamlayacaklar.

16.05.2024 13:09
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Samsun'dan Ankara'ya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile toprak götüren bisikletliler dün ulaştıkları Havza ilçesinden Amasya için yola çıktı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Ankara Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Bisiklet Turu kapsamında Samsun'dan hareket eden bisikletliler turun Havza-Amasya etabına başladı.

Bisikletlileri yolcu eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, bir gece Havza'da misafir edilen Türk bayrağı ile toprağı sporculara teslim etti.

İkiz, ayrıca bisiklet turuna katılanlardan Nuri Kahraman'a Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim edilmek üzere "Atatürk Evi"nin maketini verdi.

Belediye Başkanı İkiz, 19 Mayıs Bisiklet Turu'na katılan sporcuları tebrik ederek, "19 Mayıs tarihimizde önemli bir dönüm noktası ve bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı. Havza ise Milli Mücadele'nin ilklerinin yaşandığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi önemi haiz bir ilçe. Sizleri böylesi anlamlı bir organizasyonda Havza'da misafir etmekten onur duyduk. Rabb'im yolunuzu açık etsin." diye konuştu.

Bisiklet turuna katılanlardan Nuri Kahraman, AA muhabirine, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü anısına düzenlenen 19 Mayıs Bisiklet Turu'nun ikinci etabının başladığını belirterek, şunları söyledi:

"İkinci etabımızda dün ulaştığımız Havza'dan Amasya'ya geçeceğiz. Turumuz kapsamında toplam 520 kilometre katederek 19 Mayıs'ta Ankara'ya ulaşacağız. Burada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a toprak ve bayrağımızı teslim ederek turumuzu sonlandıracağız."

Uğurlamanın ardından bisikletçiler, Atatürk Evi önünden Amasya'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'dan Ankara'ya 19 Mayıs Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika

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